Ощадбанк сообщил о кибератаке: что известно

В государственном Сбербанке произошла временная остановка электронных сервисов — сработали протоколы безопасности из-за подозрения в осуществлении кибератаки. Серверы были временно отключены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Что известно о кибератаке

"Сегодня, 09 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены", - говорится в сообщении банка.

В настоящее время продолжается техническая проверка всех систем.

Сообщается, что в ближайшие часы все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме.

В финучреждении извинились перед клиентами за неудобства. В Ощадбанке убеждают, что работают ради безопасности.

Хакерская атака на А-Банк

Напомним, в ночь на 16 февраля А-Банк подвергся масштабной хакерской атаке, в результате которой со счетов части клиентов были незаконно списаны деньги.

В финучреждении заявили, что атаку удалось отбить, а все утраченные средства уже полностью возмещены.

Инцидент стал одним из крупнейших в истории учреждения и был связан с новым типом киберугроз, ранее не фиксировавшихся в банковской системе.

Финучреждение также сообщило, что работает над установлением лиц, причастных к кибератаке.

Позже monobank заявил о неудачной кибератаке на банк.