Ощадбанк сообщил о кибератаке: что известно
В государственном Сбербанке произошла временная остановка электронных сервисов — сработали протоколы безопасности из-за подозрения в осуществлении кибератаки. Серверы были временно отключены.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Что известно о кибератаке
"Сегодня, 09 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены", - говорится в сообщении банка.
В настоящее время продолжается техническая проверка всех систем.
Сообщается, что в ближайшие часы все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме.
В финучреждении извинились перед клиентами за неудобства. В Ощадбанке убеждают, что работают ради безопасности.
Хакерская атака на А-Банк
Напомним, в ночь на 16 февраля А-Банк подвергся масштабной хакерской атаке, в результате которой со счетов части клиентов были незаконно списаны деньги.
В финучреждении заявили, что атаку удалось отбить, а все утраченные средства уже полностью возмещены.
Инцидент стал одним из крупнейших в истории учреждения и был связан с новым типом киберугроз, ранее не фиксировавшихся в банковской системе.
Финучреждение также сообщило, что работает над установлением лиц, причастных к кибератаке.
Позже monobank заявил о неудачной кибератаке на банк.