monobank пытались атаковать хакеры, взломавшие А-Банк

monobank
Взломавшие А-Банк хакеры пытались атаковать monobank / Depositphotos

Совладелец monobank Олег Гороховский заявил о неудачной кибератаке на финучреждение.

Как пишет Delo.ua, об этом Гороховский сообщил в Телеграмм.

"Только что хакеры, которые на днях сломали А-банк пришли к нам. Сосут…", — заметил он.

Хакерская атака на А-Банк

Напомним, в ночь на 16 февраля А-Банк подвергся масштабной хакерской атаке, в результате которой со счетов части клиентов были незаконно списаны деньги.

В финучреждении заявили, что атаку удалось отбить, а все утраченные средства уже полностью возмещены.

инцидент стал одним из крупнейших в истории учреждения и был связан с новым типом киберугроз, ранее не фиксировавшихся в банковской системе.

Финучреждение также сообщило, что работает над установлением лиц, причастных к кибератаке.

О monobank

ООО "Финтех Бенд" управляет проектом monobank на базе Универсал Банка Сергея Тигипко.

За   данным   YouControl, кипрская Crestline Limited в настоящее время владеет 0,08% ООО "Финтех Бенд", а по 31,96% капитала компании принадлежат бывшим топ-менеджерам ПриватБанка Михаилу Рогальскому и Олегу Гороховскому. Также в список владельцев входят Евгения Кривенко (14%), Дарья Букреева (8%) и кипрская компания "Нисетс Лимитед" (14%).

В прошлом году виртуальный monobank начал развивать свою сеть терминалов пополнения.

Автор:
Светлана Манько