Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Хакерская атака на А-Банк: со счетов клиентов пропали деньги

А-Банк подвергся хакерской атаке
А-Банк подвергся хакерской атаке

В ночь на 16 февраля А-Банк подвергся масштабной хакерской атаке, в результате которой со счетов части клиентов были незаконно списаны деньги. В финучреждении заявили, что атаку удалось отбить, а все утраченные средства уже полностью возмещены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

По информации банка, инцидент стал одним из крупнейших в истории учреждения и был связан с новым типом киберугроз, ранее не фиксировавшихся в банковской системе.

После обнаружения проблемы команда сосредоточилась на оперативном реагировании и возвращении денег клиентам.

В банке отметили, что сейчас ситуация полностью контролируемая, рисков для счетов нет, а системы безопасности дополнительно усилены, чтобы сделать невозможным повторение подобных атак.

Финучреждение также сообщило, что работает над установлением лиц, причастных к кибератаке.

Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС — одной из ключевых инициатив для усиления кибербезопасности цифрового государства. В случае масштабных кибератак на государственные информационные системы, сайты, электросети или другие объекты критической инфраструктуры Украина получит помощь от сертифицированных европейских экспертов для защиты, сдерживания атак и быстрого восстановления.

Автор:
Татьяна Гойденко