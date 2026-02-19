Хакерская атака на А-Банк: со счетов клиентов пропали деньги

В ночь на 16 февраля А-Банк подвергся масштабной хакерской атаке, в результате которой со счетов части клиентов были незаконно списаны деньги. В финучреждении заявили, что атаку удалось отбить, а все утраченные средства уже полностью возмещены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

По информации банка, инцидент стал одним из крупнейших в истории учреждения и был связан с новым типом киберугроз, ранее не фиксировавшихся в банковской системе.

После обнаружения проблемы команда сосредоточилась на оперативном реагировании и возвращении денег клиентам.

В банке отметили, что сейчас ситуация полностью контролируемая, рисков для счетов нет, а системы безопасности дополнительно усилены, чтобы сделать невозможным повторение подобных атак.

Финучреждение также сообщило, что работает над установлением лиц, причастных к кибератаке.

