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ЕС поможет отбивать кибератаки: Украина получит доступ к Резерву кибербезопасности

кибератака
Фото: Freepik / Freepik

Украина получит доступ к Резерву кибербезопасности ЕС — одной из ключевых инициатив по усилению кибербезопасности цифрового государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что Михаил Федоров и генеральный директор директората Еврокомиссии "Коннект" Роберто Виола подписали изменения в Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа". Это предоставит нашей стране доступ к Резерву кибербезопасности ЕС.

Почему это важно

В Минцифре объясняют, что в случае масштабных кибератак на государственные информационные системы, сайты, электросети или другие объекты критической инфраструктуры Украина получит помощь от сертифицированных европейских экспертов для защиты, сдерживания атак и быстрого восстановления.

"Это важный сигнал поддержки от европейских партнеров и еще один шаг к укреплению киберустойчивости страны. Благодарны Европейскому Союзу за системную и последовательную поддержку в борьбе с врагом на поле боя и в цифровом мире", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Швеция выделяет новый пакет помощи Украине на сумму более 590 миллионов гривен на укрепление киберустойчивости.

А 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллиннский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

За это время в рамках механизма уже реализовано десятки проектов: от оценки состояния кибербезопасности до обучения специалистов и поставок Starlink-терминалов, обеспечивающих цифровую устойчивость критических инфраструктур.

В мае 2025 года в Украине начал работу   первый проектный офис   Таллиннского механизма. Он будет работать в тесном сотрудничестве с украинскими органами – Госспецсвязи, МИД, СБУ и Национальным координационным центром кибербезопасности (НКЦК).

Автор:
Светлана Манько