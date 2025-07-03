ЄС допоможе відбивати кібератаки: Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки 

Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки ЄС — однієї з ключових ініціатив для посилення кібербезпеки цифрової держави.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що Михайло Федоров та генеральний директор директорату Єврокомісії «Коннект» Роберто Віола підписали зміни до Угоди про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа». Це надасть нашій країні доступ до Резерву кібербезпеки ЄС.

Чому це важливо

У Мінцифри пояснюють, що у разі масштабних кібератак на державні інформаційні системи, сайти, електромережі чи інші обʼєкти критичної інфраструктури, Україна отримає допомогу від сертифікованих європейських експертів для захисту, стримування атак і швидкого відновлення.

"Це важливий сигнал підтримки від європейських партнерів та ще один крок до зміцнення кіберстійкості країни. Вдячні Європейському Союзу за системну й послідовну підтримку в боротьбі з ворогом на полі бою та в цифровому світі", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, Швеція виділяє новий пакет допомоги Україні на суму понад 590 мільйонів гривень на зміцненні кіберстійкості.

А 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

За цей час у рамках механізму вже реалізовано десятки проєктів: від оцінки стану кібербезпеки до навчання фахівців і постачання Starlink-терміналів, що забезпечують цифрову стійкість критичних інфраструктур.

У травні 2025 року в Україні розпочав роботу перший проєктний офіс Талліннського механізму. Він працюватиме у тісній співпраці з українськими органами — Держспецзв’язку, МЗС, СБУ та Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК).