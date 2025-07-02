Швеция выделяет на усиление кибербезопасности Украины 590 млн грн

Шведское агентство по международному развитию Sida выделяет новый пакет помощи Украине на сумму более 590 миллионов гривен на укрепление киберустойчивости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что новый пакет помощи выделяется в рамках Таллиннского механизма – международной инициативы, координирующей помощь от 11 стран-партнеров в укреплении киберустойчивости.

Финансирование Sida будет поступать через ESTDEV — правительственный фонд Эстонии, отвечающий за управление и реализацию проектов международного развития и гуманитарной помощи.

Средства будут направлены на обновление ИТ-инфраструктуры, усиление защиты цифровых продуктов и обучение сотрудников ключевых госучреждений.

"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Только за 2024 год более 2 000 кибератак осуществили на публичный сектор и госорганы. Благодаря поддержке Sida будем реализовывать проекты, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисом.

Напомним, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

За это время в рамках механизма уже реализовано десятки проектов: от оценки состояния кибербезопасности до обучения специалистов и поставок Starlink-терминалов, обеспечивающих цифровую устойчивость критических инфраструктур.

В мае 2025 года в Украине начал работу первый проектный офис Таллиннского механизма. Он будет работать в тесном сотрудничестве с украинскими органами – Госспецсвязи, МИД, СБУ и Национальным координационным центром кибербезопасности (НКЦК).