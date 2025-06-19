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Кабмин принял процедуры для киберзащиты критической инфраструктуры

киберзащита
Кабмин принял процедуры для киберзащиты

Кабинет Министров утвердил порядок разработки профилей безопасности и авторизации информационных и технологических систем. Новые правила обеспечивают реализацию положений закона о киберзащите государственных ресурсов и критической информационной инфраструктуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Госслужбы специальной связи и защиты информации.

В Украине внедрены новые стандарты безопасности

Эти порядки реализуют положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информации и киберзащите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры".

В частности, документ определяет механизмы разработки и утверждения трех типов профилей безопасности – базовых, отраслевых и целевых.

Базовый профиль безопасности формируется с учетом характера обрабатываемой информации в системе и ее функционального назначения. Его утверждение осуществляет Администрация Госспецсвязи.

Отраслевой профиль разрабатывается на основе соответствующего базового профиля с учетом специфики систем определенного сектора или сферы.

Целевой профиль безопасности создается для конкретной системы, подлежащей авторизации безопасности, и основывается на базовом или, при наличии, отраслевом профиле.

Установлены четкие процедуры проведения авторизации безопасности для информационных систем, которые обрабатывают государственные информационные ресурсы или информацию с ограниченным доступом на объектах критической информационной инфраструктуры. Речь идет о системах, владельцами или распорядителями которых являются органы государственной власти, местного самоуправления, государственные учреждения, предприятия и организации.

Авторизация осуществляется в целях подтверждения готовности систем к эксплуатации с учетом соответствия законодательным требованиям, национальным стандартам, а также нормативам технической, криптографической защиты информации и кибербезопасности.

Также определены механизмы контроля соблюдения требований безопасности на протяжении всего жизненного цикла таких систем и объектов критической инфраструктуры.

Системное регулирование в сфере кибербезопасности является ключевым шагом для укрепления киберустойчивости Украины в условиях роста количества и сложности киберугроз.

Напомним, в Украине приняли ряд стратегических решений для укрепления киберустойчивости, в частности, по созданию единой инфраструктуры обработки, передачи и хранения государственных данных.

Автор:
Ольга Опенько