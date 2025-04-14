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Государственные данные под защитой: в Украине вводится новая модель киберустойчивости

кибератака, киберустойчивость
Принято решение о единой инфраструктуре хранения данных.

В Украине приняли ряд стратегических решений для укрепления киберустойчивости, в частности, по созданию единой инфраструктуры обработки, передачи и хранения государственных данных. Предусмотрено введение обязательных требований к операторам таких услуг, механизм аудита и размещение резервных копий критической информации исключительно под юрисдикцией Украины.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Эти решения были приняты в связи с результатами расследования масштабных кибератак на Единые и Государственные реестры Минюста, АО "Укрзалізниця", а также необходимостью усиления контроля состояния киберзащиты критических государственных систем. Кроме того, они продиктованы необходимостью укрепления цифрового суверенитета Украины и уменьшения зависимости от иностранных ИТ-решений, сервисов и международной технической помощи в сфере кибербезопасности.

О страгических решениях

Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил необходимость консолидации усилий для укрепления национальной безопасности в киберсфере. Он отметил, что кибервойна продолжается и не завершится даже после окончания боевых действий, поэтому Украине следует активнее работать над повышением киберустойчивости, усовершенствованием системы защиты и управления кибербезопасностью.

Были приняты стратегические решения, направленные на усиление киберустойчивости Украины, среди которых:

  1. Создание и обеспечение функционирования единой инфраструктуры для обработки, передачи и хранения данных, необходимых государству.
  2. Введение требований к операторам (государственным, коммунальным, частным), предоставляющим услуги по хранению данных, а также механизмам аудита.
  3. Обязательно, но не исключительно, размещение резервных копий государственных электронных информационных ресурсов и баз данных на территории Украины и под ее юрисдикцией, в частности в национальных облачных сервисах.
  4. Обеспечение надлежащего резервирования критических данных на национальном уровне.

Кроме того, участники отметили необходимость включения вопроса цифрового суверенитета Украины в обновленную Стратегию кибербезопасности, подготовка которой возложена на НКЦК.

В частности, были поддержаны:

  1. Содействие со стороны государства развитию украинского IT-бизнеса, национальных IT-продуктов и сервисов, а также национальной криптографии.
  2. Поддержка научных исследований и разработок в сфере кибербезопасности.
  3. Увеличение финансирования сферы кибербезопасности.
  4. Развитие кибербезопасности в регионах, наиболее нуждающихся в поддержке.

Также было принято решение о содействии привлечению украинских компаний и услуг в проекты в сфере кибербезопасности и цифровизации, реализуемые при финансировании иностранных стран, организаций и донорских структур.

Фото 2 — Государственные данные под защитой: в Украине вводится новая модель киберустойчивости

Кибератака на госреестры и УЗ

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. И только 20 января в Украине полностью возобновлено функционирование Единых и Государственных регистров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.

23 марта текущего года онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

И только 29 марта УЗ объявила о   полную стабилизацию работы онлайн-сервисов   по продаже билетов, а также возврат возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.

Автор:
Ольга Опенько