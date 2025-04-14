Державні дані під захистом: в Україні запроваджують нову модель кіберстійкості

В Україні ухвалили низку стратегічних рішень для зміцнення кіберстійкості, зокрема щодо створення єдиної інфраструктури обробки, передавання та зберігання державних даних. Передбачено запровадження обов’язкових вимог до операторів таких послуг, механізм аудиту та розміщення резервних копій критичної інформації виключно під юрисдикцією України.

Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Ці рішення було ухвалено у зв’язку з результатами розслідування масштабних кібератак на Єдині та Державні реєстри Мін’юсту, АТ "Укрзалізниця", а також необхідністю посилення контролю за станом кіберзахисту критичних державних систем. Крім того, вони продиктовані потребою зміцнення цифрового суверенітету України та зменшення залежності від іноземних ІТ-рішень, сервісів і міжнародної технічної допомоги у сфері кібербезпеки.

Про страгечні рішення

Секретар РНБО Олександр Литвиненко наголосив на необхідності консолідації зусиль для зміцнення національної безпеки в кіберсфері. Він зазначив, що кібервійна триває і не завершиться навіть після закінчення бойових дій, тому Україні слід активніше працювати над підвищенням кіберстійкості, удосконаленням системи захисту та управління кібербезпекою.

Були ухвалені стратегічні рішення, спрямовані на посилення кіберстійкості України, серед яких:

Створення та забезпечення функціонування єдиної інфраструктури для обробки, передавання та зберігання даних, необхідних для держави. Запровадження вимог до операторів (державних, комунальних, приватних), які надають послуги з зберігання даних, а також механізмів аудиту. Обов’язкове, але не виключне, розміщення резервних копій державних електронних інформаційних ресурсів та баз даних на території України та під її юрисдикцією, зокрема у національних хмарних сервісах. Забезпечення належного резервування критичних даних на національному рівні.

Крім того, учасники наголосили на потребі включення питання цифрового суверенітету України в оновлену Стратегію кібербезпеки, підготовка якої покладена на НКЦК.

Зокрема, було підтримано:

Сприяння з боку держави розвитку українського IT-бізнесу, національних IT-продуктів та сервісів, а також національної криптографії. Підтримку наукових досліджень та розробок у сфері кібербезпеки. Збільшення фінансування сфери кібербезпеки. Розвиток кібербезпеки в регіонах, які найбільше потребують підтримки.

Також було ухвалено рішення щодо сприяння залученню українських компаній та надавачів послуг до проєктів у сфері кібербезпеки та цифровізації, що реалізуються за фінансування іноземних країн, організацій та донорських структур.

Кібератака на держреєстри та УЗ

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. І лише 20 січня в Україні повністю відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції після масштабної кібератаки з боку Росії.

23 березня поточного року онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

І лише 29 березня УЗ оголосила про повну стабілізацію роботи онлайн-сервісів з продажу квитків, а також повернення можливості планування маршрутів із пересадками в мобільному додатку.