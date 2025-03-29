"Укрзалізниця" відновила онлайн-сервіси після масштабної кібератаки

"Укрзалізниця" оголосила про повну стабілізацію роботи онлайн-сервісів з продажу квитків, а також повернення можливості планування маршрутів із пересадками в мобільному додатку.

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Про це йдеться в повідомленні УЗ.

"Ми провели технічні роботи, перейшовши на нову платформу та посиливши захист, а також активно відновлюємо додаткові функції", – повідомляє Укрзалізниця

За даними компанії, наразі сервіси працюють без збоїв, а протягом дня планується відновлення онлайн-табло з розкладом руху поїздів по станціях.

"Черги в касах на вокзалах відсутні, ситуація спокійна, поїзди курсують за графіком", – повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 23 березня в IT-системі компанії стався масштабний збій, внаслідок чого онлайн-продаж квитків було тимчасово зупинено. 24 березня "Укрзалізниця" офіційно заявила про системну багаторівневу кібератаку. У відповідь компанія перейшла на паперовий документообіг, а продаж квитків здійснювався лише через каси вокзалів, кількість яких була подвоєна.

27 березня онлайн-продаж частково відновили у резервному форматі, а вже 28 березня робота сервісів була ускладнена через велике навантаження.