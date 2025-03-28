- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" запускає п'ять нових вагонів СВ
Напередодні вихідних "Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад п'ятьма новими комфортабельними спальними вагонами, виготовленими Крюківським вагонобудівним заводом.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Чотири вагони вищого класу комфортності підсилять флагманський поїзд "Оберіг" №64 за маршрутом Львів — Харків. Потяг вирушить з Києва 28 березня о 23:06 і прибуде до Харкова 29 березня о 06:18.
Ще один новий вагон СВ доповнить популярний поїзд "Січеслав" №80 на напрямку Львів — Дніпро. Графік руху цього потяга: відправлення з Києва 28 березня о 22:09, прибуття до Дніпра 29 березня о 05:50.
Зазначається, що нові вагони є частиною державного замовлення на загальну кількість 66 пасажирських вагонів, що покликані підвищити комфорт пасажирських перевезень в Україні.
Додамо, кілька днів тому Крюківський вагонобудівний завод провів випробування першого плацкартного вагону для "Укрзалізниці". В минулі роки підприємство займалося складанням та поставками таких вагонів тільки на експорт.