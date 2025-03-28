"Укрзалізниця" запускає п'ять нових вагонів СВ

Напередодні вихідних "Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад п'ятьма новими комфортабельними спальними вагонами, виготовленими Крюківським вагонобудівним заводом.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Чотири вагони вищого класу комфортності підсилять флагманський поїзд "Оберіг" №64 за маршрутом Львів — Харків. Потяг вирушить з Києва 28 березня о 23:06 і прибуде до Харкова 29 березня о 06:18.

Ще один новий вагон СВ доповнить популярний поїзд "Січеслав" №80 на напрямку Львів — Дніпро. Графік руху цього потяга: відправлення з Києва 28 березня о 22:09, прибуття до Дніпра 29 березня о 05:50.

Зазначається, що нові вагони є частиною державного замовлення на загальну кількість 66 пасажирських вагонів, що покликані підвищити комфорт пасажирських перевезень в Україні.

Додамо, кілька днів тому Крюківський вагонобудівний завод провів випробування першого плацкартного вагону для "Укрзалізниці". В минулі роки підприємство займалося складанням та поставками таких вагонів тільки на експорт.