"Укрзализныця" запускает пять новых вагонов СВ

В преддверии выходных "Укрзалізниця" пополнила свой подвижной состав пятью новыми комфортабельными спальными вагонами, изготовленными Крюковским вагоностроительным заводом.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Четыре вагона высшего класса комфортности усилят флагманский поезд "Оберіг" №64 по маршруту Львов — Харьков. Поезд отправится из Киева 28 марта в 23:06 и прибудет в Харьков 29 марта в 06:18.

Еще один новый вагон СВ дополнит популярный поезд "Сичеслав" №80 в направлении Львов — Днепр. График движения этого поезда: отправление из Киева 28 марта в 22:09, прибытие в Днепр 29 марта в 05:50.

Новые вагоны являются частью государственного заказа на общее количество 66 пассажирских вагонов, что призвано повысить комфорт пассажирских перевозок в Украине.

Несколько дней назад Крюковский вагоностроительный завод провел испытаниепервого плацкартного вагона для "Укрзализныци". В прошлые годы предприятие занималось сборкой и поставками таких вагонов только на экспорт.