"Укрзализныця" добавила вагоны на ряд поездов из столицы: о каких направлениях идет речь

Сегодня, 25 марта, АО " Укрзализныця " в условиях восстановления систем после кибератаки продолжает анализировать спрос пассажиров и оперативно включает в себя дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляемых из Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Дополнительными вагонами будут пополнены поезда, следующие по следующим направлениям:

№7/8 Киев – Черновцы, отправляется из Киева в 20:13, прибывает в Черновцы в 7:59. Обратно из Черновцов отправляется в 19:12 и прибывает в Киев в 7:02;



️ №27/28 Киев — Чоп, отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Чоп в 7:50. В обратном направлении, из Чопа, поезд отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01;

️ №29/30 Киев – Ужгород, отправляется из Киева в 19:26, прибывает в Ужгород в 7:38. Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:55, в Киев прибывает в 7:10; ️

№81/82 Киев – Ужгород, будет отправляться из Киева в 18:30, прибывать в Ужгород в 11:20. Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 16:12, в Киев будет прибывать в 9:04; ️

№137/138 Киев – Ивано-Франковск, будет отправляться из Киева в 23:00, прибывать в Ивано-Франковск в 9:51. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:50, в Киев будет притевать в 9:18.

В настоящее время продажа билетов на все рейсы открыта в кассах на железной дороге.

Напомним, специалисты "Укрзализныци" продолжают восстанавливать онлайн-системы после масштабной кибератаки. 25 марта продажи билетов продолжатся в кассах, однако в ближайшее время планируется запустить работу онлайн-сервисов.