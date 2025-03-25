"Укрзалізниця" додала вагони на низку поїздів зі столиці: про які напрямки йдеться

Сьогодні, 25 березня, АТ "Укрзалізниця" в умовах відновлення систем після кібератаки продовжує аналізувати попит пасажирів та оперативно включає додаткові вагони в низку поїздів, що відправляються з Києва.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Додатковими вагонами будуть поповнені поїзди, які слідують за наступними напрямками:

№7/8 Київ - Чернівці, відправляється з Києва о 20:13, прибуває в Чернівці о 7:59. Зворотно з Чернівців відправляється о 19:12 і прибуває до Києва о 7:02;



️ №27/28 Київ - Чоп, відправляється з Києва о 19:57 та прибуває до Чопа о 7:50. В зворотному напрямку, з Чопа, поїзд відправляється о 22:38 і прибуває до Києва о 10:01;

️ №29/30 Київ - Ужгород, відправляється з Києва о 19:26, прибуває до Ужгорода о 7:38. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 18:55, в Київ прибуває о 7:10; ️

№81/82 Київ - Ужгород, відправлятиметься з Києва о 18:30, прибуватиме в Ужгород об 11:20. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 16:12, до Києва прибуватиме о 9:04; ️

№137/138 Київ - Івано-Франківськ, відправлятиметься з Києва в 23:00, прибуватиме до Івано-Франківська о 9:51. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 21:50, в Київ притуватиме о 9:18.

Наразі продаж квитків на всі рейси відкритий в касах на залізниці.

Нагадаємо, фахівці “Укрзалізниці” продовжують відновлювати онлайн-системи після масштабної кібератаки. 25 березня продаж квитків продовжиться в касах, однак найближчим часом планується запустити роботу онлайн-сервісів.