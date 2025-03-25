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"Укрзалізниця" додала вагони на низку поїздів зі столиці: про які напрямки йдеться
Сьогодні, 25 березня, АТ "Укрзалізниця" в умовах відновлення систем після кібератаки продовжує аналізувати попит пасажирів та оперативно включає додаткові вагони в низку поїздів, що відправляються з Києва.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Додатковими вагонами будуть поповнені поїзди, які слідують за наступними напрямками:
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№7/8 Київ - Чернівці,
відправляється з Києва о 20:13, прибуває в Чернівці о 7:59. Зворотно з Чернівців
відправляється о 19:12 і прибуває до Києва о 7:02;
- ️№27/28 Київ - Чоп, відправляється з Києва о 19:57 та прибуває до Чопа о 7:50. В зворотному напрямку, з Чопа, поїзд відправляється о 22:38 і прибуває до Києва о 10:01;
- ️№29/30 Київ - Ужгород, відправляється з Києва о 19:26, прибуває до Ужгорода о 7:38. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 18:55, в Київ прибуває о 7:10; ️
- №81/82 Київ - Ужгород, відправлятиметься з Києва о 18:30, прибуватиме в Ужгород об 11:20. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 16:12, до Києва прибуватиме о 9:04; ️
- №137/138 Київ - Івано-Франківськ, відправлятиметься з Києва в 23:00, прибуватиме до Івано-Франківська о 9:51. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 21:50, в Київ притуватиме о 9:18.
Наразі продаж квитків на всі рейси відкритий в касах на залізниці.
Нагадаємо, фахівці “Укрзалізниці” продовжують відновлювати онлайн-системи після масштабної кібератаки. 25 березня продаж квитків продовжиться в касах, однак найближчим часом планується запустити роботу онлайн-сервісів.