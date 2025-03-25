Кібератака на "Укрзалізницю": коли відновлять онлайн-продаж квитків та які черги в каси (ФОТО)

Фахівці “Укрзалізниці” продовжують відновлювати онлайн-системи після масштабної кібератаки. 25 березня продаж квитків продовжиться в касах, однак найближчим часом планується запустити роботу онлайн-сервісів.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Які черги в каси

Зазначається, що наразі на найбільших вокзалах країни черги в каси не перевищують 10 осіб на одного касира, в Києві, враховуючи найбільший пасажиропотік в країні, кількість пасажирів в черзі сягає 15-20 осіб.

Як наголошують в УЗ, каси та вокзали працюють у посиленому режимі. Продаж квитків на всі поїзди, в тому числі міжнародні, в касах здійснюється виключно на найближчі дві доби: 25 і 26 березня.

Крім того, для пасажирів, які прийшли купити квитки, на вокзалах в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові організували безкоштовний чай та воду.

В УЗ нагадали, що квитки в касах пріоритетно продаються військовим, літнім людям та пасажирам з дітьми.

Коли відновлять онлайн-продаж квитків

Як розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в ефірі телемарафону, попри кібератаку, всі поїзди слідують за графіком.

"Не хочу давати чіткої дати. Якщо люди планують подорожувати сьогодні, пропоную ще планувати приїзд до каси. А якщо подорож запланована на завтра чи далі - розраховуємо на те, що робота онлайн-сервісів вже буде відновлена", - відповів Перцовський на запитання про те, коли відновиться онлайн-продаж квитків.

Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня продажі відбуватимуться в офлайн-режимі.