"Укрзализныця" возобновила онлайн-сервисы после масштабной кибератаки

"Укрзализныця" объявила о полной стабилизации работы онлайн-сервисов по продаже билетов, а также возвращении возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.

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Об этом говорится в сообщении УЗ.

"Мы провели технические работы, перейдя на новую платформу и усилив защиту, а также активно восстанавливаем дополнительные функции", – сообщает Укрзализныця.

По данным компании, сервисы работают без сбоев, а в течение дня планируется возобновление онлайн-табло с расписанием движения поездов по станциям.

"Очереди в кассах на вокзалах отсутствуют, ситуация спокойная, поезда курсируют по графику", – сообщили в "Укрзализныце".

Напомним, 23 марта в IT-системе компании произошел масштабный сбой, в результате чего онлайн-продажа билетов была временно остановлена. 24 марта "Укрзализныця" официально заявила о системной многоуровневой кибератаке. В ответ компания перешла на бумажный документооборот, а продажа билетов осуществлялась только через кассы вокзалов, количество которых было удвоено.

27 марта онлайн-продажа частично возобновлена в резервном формате, а уже 28 марта работа сервисов была затруднена из-за большой нагрузки.