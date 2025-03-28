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"Укрзализныця" предупредила о сбоях в работе приложения и сайта продажи билетов
Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи " Укрзализныци " могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что "Укрзализныця" открывает дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком, чтобы сбалансировать спрос:
- в Киеве работают 27 касс: 25 — на Центральном вокзале и две дополнительные — на Южном
- во Львове сейчас на вокзале работает уже 10 касс.
"ИТ-команда Укрзализныци вместе с партнерами круглосуточно работает над минимизацией последствий сбоев после возобновления систем", — отмечают в компании.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .
24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.
Кроме того, в компании советуют хранить бумажный билет, ведь запустили ряд "комплиментов" от железной дороги и партнеров в знак извинений за неудобства, возникшие в результате кибератаки.
27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении после масштабной кибератаки на IT-системы компании.
Также из-за масштабной кибератаки "Укрзализныця" сообщила о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств.