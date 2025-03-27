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"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов после масштабной кибератаки
27 марта " Укрзализныця " возобновила онлайн-продажу билетов в приложении после масштабной кибератаки на IT-системы компании.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что сайт и приложение УЗ удалось восстановить через 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги.
"На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов по всем направлениям глубиной 20 суток", — подчеркнули в УЗ.
Там добавили, что во время кибератаки не допущена утечка никакой сенситивной информации.
В настоящее время железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего, клиентских.
Сообщается, что вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда, как и все дни до этого, курсируют по расписанию.
В УЗ предупреждают, что возможны временные технические перебои в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .
24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.
Кроме того, в компании советуют хранить бумажный билет, ведь обещают запустить ряд "комплиментов" от железной дороги и партнеров в знак извинений за неудобства, возникшие в результате кибератаки.