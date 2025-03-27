"Укрзалізниця" відновила онлайн-продаж квитків після наймасштабнішої кібератаки

27 березня ““Укрзалізниця”” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку після масштабної кібератаки на IT-системи компанії.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці.

"На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що під час кібератаки не допущено витоку жодної сенситивної інформації.

Наразі залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.

Повідомляється, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом.

В УЗ попереджають, що можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу, тож просять пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.



В УЗ звертають увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира.

Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків - просто показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києваподвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

Крім того, у компанії радять зберігати паперовий квиток, адже обіцяють запустити низку "компліментів" від залізниці та партнерів на знак вибачень за незручності, які виникли внаслідок кібератаки.