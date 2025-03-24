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Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для "Укрзализныци": как выглядит (ФОТО)
Крюковский вагоностроительный завод провел испытание первого плацкартного вагона для "Укрзализныци". В прошлые годы предприятие занималось сборкой и поставками таких вагонов только на экспорт.
Об этом говорится в сообщении КВСЗ.
Отмечается, что этот вагон образца 2025 принципиально новый. Оставлен только кузов модели 61-779. Что касается ходовых частей, тормозного оборудования, систем жизнеобеспечения, безопасности, внутреннего интерьера – это новые разработки.
КВСЗ уже имеет опыт сборки и поставки плацкартных вагонов в прошлые годы для заказчиков из Казахстана, Таджикистана и т.д. Однако для "Укрзализныци" плацкартные вагоны не поставлялись.
Чем отличаются новые плацкартные вагоны
- На предприятии отметили, что у новых вагонов принципиально новый интерьер в светлых цветах, как и хотели пассажиры. Максимально применены материалы из нержавеющей стали, улучшена обивка полок.
- Учтены пожелания пассажиров по поводу конфиденциальности — появились продольные перегородки, отделяющие боксы от прохода.
- Для удобной поездки пассажиров на верхних полках уменьшен размер багажной полки, чтобы человек мог сесть, воспользоваться столиком, который здесь есть и может служить для работы с гаджетами, размещения пищи и напитков.
- Для пассажиров на нижних полках устроен уютный мягкий уголок у окна, в спинке дивана есть удобная газетница, под полкой – вместительный ларь.
- Эргономика вагона – удобные стремянки для пассажиров на верхних полках, изогнутые перила, перегородки, встроенные ручки – все это призвано совершить путешествие для людей как можно удобнее, а еще – порадовать глаз и поднять настроение.
- Все пассажиры плацкартного вагона будут иметь индивидуальные светильники с регуляторами яркости и возможностью изменять угол наклона, мягким спектром освещения, а также розетки с USB портами.
- Освещению салона – в плацкартном вагоне нет коридора, а есть сквозной проход. Он оборудован сплошной световой энергосберегающей линией.
Также отмечено, что в вагоне 58 пассажирских мест: девять шестиместных боксов и один четырехместный бокс. Боковых полок в нем нет, потому что вагоны имеют веерную дверь, которая открывается в обе стороны. Остаток места использован для обустройства шкафа с полками для хранения чистого белья или еще каких-то необходимых вещей. В традиционных купейных вагонах такого нет.
Первый вагон успешно прошел испытания по маршруту Кременчуг – Полтава – Кременчуг.
Напомним, с 27 февраля в Украине стартовал первый детский вагон в международном сообщении. Продажа билетов на новый детский вагон началась в составе поезда №351 Киев – Кишинев. Новый детский вагон полностью сертифицирован для движения в международном сообщении и имеет ряд специальных удобств для маленьких пассажиров.