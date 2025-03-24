Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для "Укрзализныци": как выглядит (ФОТО)

Крюковский вагоностроительный завод провел испытание первого плацкартного вагона для "Укрзализныци". В прошлые годы предприятие занималось сборкой и поставками таких вагонов только на экспорт.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом говорится в сообщении КВСЗ.

Отмечается, что этот вагон образца 2025 принципиально новый. Оставлен только кузов модели 61-779. Что касается ходовых частей, тормозного оборудования, систем жизнеобеспечения, безопасности, внутреннего интерьера – это новые разработки.

КВСЗ уже имеет опыт сборки и поставки плацкартных вагонов в прошлые годы для заказчиков из Казахстана, Таджикистана и т.д. Однако для "Укрзализныци" плацкартные вагоны не поставлялись.

Чем отличаются новые плацкартные вагоны

На предприятии отметили, что у новых вагонов принципиально новый интерьер в светлых цветах, как и хотели пассажиры. Максимально применены материалы из нержавеющей стали, улучшена обивка полок.

Учтены пожелания пассажиров по поводу конфиденциальности — появились продольные перегородки, отделяющие боксы от прохода.

Для удобной поездки пассажиров на верхних полках уменьшен размер багажной полки, чтобы человек мог сесть, воспользоваться столиком, который здесь есть и может служить для работы с гаджетами, размещения пищи и напитков.

Для пассажиров на нижних полках устроен уютный мягкий уголок у окна, в спинке дивана есть удобная газетница, под полкой – вместительный ларь.

Эргономика вагона – удобные стремянки для пассажиров на верхних полках, изогнутые перила, перегородки, встроенные ручки – все это призвано совершить путешествие для людей как можно удобнее, а еще – порадовать глаз и поднять настроение.

Все пассажиры плацкартного вагона будут иметь индивидуальные светильники с регуляторами яркости и возможностью изменять угол наклона, мягким спектром освещения, а также розетки с USB портами.

Освещению салона – в плацкартном вагоне нет коридора, а есть сквозной проход. Он оборудован сплошной световой энергосберегающей линией.

Также отмечено, что в вагоне 58 пассажирских мест: девять шестиместных боксов и один четырехместный бокс. Боковых полок в нем нет, потому что вагоны имеют веерную дверь, которая открывается в обе стороны. Остаток места использован для обустройства шкафа с полками для хранения чистого белья или еще каких-то необходимых вещей. В традиционных купейных вагонах такого нет.

Первый вагон успешно прошел испытания по маршруту Кременчуг – Полтава – Кременчуг.

Напомним, с 27 февраля в Украине стартовал первый детский вагон в международном сообщении. Продажа билетов на новый детский вагон началась в составе поезда №351 Киев – Кишинев. Новый детский вагон полностью сертифицирован для движения в международном сообщении и имеет ряд специальных удобств для маленьких пассажиров.