"Укрзализныця" подверглась масштабной кибератаке: какие последствия

Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Специалисты компании тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины.

"Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. Железная дорога продолжает движение, несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками!", — подчеркивают в компании.

Там добавляют, что, поскольку и раньше "Укрзализныця" становилась объектом кибератак врага, были внедрены протоколы резервирования.

"Последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из «бекапов» специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости", — подчеркивают в "Укрзализныце".

В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня продажи будут проходить в оффлайн-режиме.

Как купить билеты?

В настоящее время билеты продаются через кассы, усиливаемые персоналом.

На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно только онлайн).

"В крайнем случае, если вы не успеваете приобрести билет через кассу – направляйтесь непосредственно к поезду. Наши поездные бригады проинформированы, как оформлять ваш проезд на месте (извиняемся заранее, могут не быть места всех классов, но стремимся довезти всех)", — замечают в УЗ.

Там призывают всех, кто планирует путешествие позже, чем утренние рейсы 25 марта, не штурмовать кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом для обслуживания пассажиров с отправкой сегодня-завтра.

В УЗ обещают проинформировать сразу о возобновлении онлайн сервисов.

Как вернуть билеты?

Как сообщают в компании, всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд с отправкой 24 марта, достаточно, по крайней мере, за час до отправки рейса отправить на почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. В УЗ обработают заявку о возвращении в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.

Также в "Укрзализныце" просят сообщать о любых других нестандартных случаях на [email protected].

Отметим, 23 марта "Укрзализныця" сообщила, что временно не работают продажи билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.