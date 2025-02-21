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"Укрзализныця" анонсировала запуск детского вагона в международном сообщении: какой маршрут
С 27 февраля в Украине стартует первый детский вагон в международном сообщении. Уже сегодня начинается продажа билетов на новый детский вагон в составе поезда №351 Киев – Кишинев.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Что известно о детском вагоне
Новый детский вагон, который будет курсировать в составе поезда №351 Киев – Кишинев, полностью сертифицирован для движения в международном сообщении и имеет ряд специальных удобств для маленьких пассажиров.
В вагоне установлены пандусы для колясок, чтобы обеспечить удобный доступ для всех детей. Для маленьких путешественников предусмотрены тематические купе, оформленные с персонажами, манежи для самых маленьких, пеленающие столики и гипоаллергенная детская постель.
Для удобства кормления детей предусмотрен подогрев детского питания и другие удобства, такие как защищенные бортики верхних полок, бизиборды и безопасные коридорные перила с мягкой обивкой. На борту вагона дети смогут наслаждаться интерактивными учебно-развлекательными материалами, настольными играми, а на ночь слушать аудиосказки.
Продажа билетов на детский вагон доступна исключительно через приложение Укрзализныци с маркировкой "детский".
Напомним, в августе "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16.
При финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.