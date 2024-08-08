"Укрзализныця" отправила в первый рейс детский вагон: чем он особенный (ФОТО)

Сегодня, 8 августа, АО "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправило в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Этот купейный вагон адаптирован для комфортного и безопасного путешествия семей с детьми любого возраста, но наиболее интересным он будет для детей до 8 лет.

Сообщается, что билеты на этот вагон можно приобрести исключительно в приложении "Укрзализныци", где он имеет отдельную маркировку.

Как отмечают в УЗ, при посадке маленькие пассажиры детского вагона будут получать специальные браслеты с указанием купе и контактного номера родителей.

Что особенного в оснащении вагона?

В коридоре вагона появились интерактивные плакаты, бизиборды с движущимися элементами и детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения.

Кроме того, каждое купе будет легко различаться ребенком, поскольку они маркированы «Искорками суперсил» – персонажами кукольного театра, разработанными Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Также в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для движения, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров, а также увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.

Уборная оснащена дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и детскими накладками на унитаз.

При оформлении детского вагона использованы материалы с платформы развития дошкольников "НУМО", созданной командой экспертов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине при поддержке Министерства образования и науки Украины.

"Проектирование и капитальный ремонт с модернизацией длились 6 месяцев на мощностях Укрзализныци в специальном цехе. Полностью обновлено базовое оборудование – от кондиционеров и систем отопления до мобильных пандусов", — сообщают в УЗ.

Там добавили, что в 2024 году в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Украина и при финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.

Напомним, с 1 августа "Укрзалізниця" добавила женские купе еще на четырех рейсах дальнего сообщения, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя за сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.