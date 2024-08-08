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"Укрзализныця" отправила в первый рейс детский вагон: чем он особенный (ФОТО)
Сегодня, 8 августа, АО "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправило в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Этот купейный вагон адаптирован для комфортного и безопасного путешествия семей с детьми любого возраста, но наиболее интересным он будет для детей до 8 лет.
Сообщается, что билеты на этот вагон можно приобрести исключительно в приложении "Укрзализныци", где он имеет отдельную маркировку.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как отмечают в УЗ, при посадке маленькие пассажиры детского вагона будут получать специальные браслеты с указанием купе и контактного номера родителей.
Что особенного в оснащении вагона?
В коридоре вагона появились интерактивные плакаты, бизиборды с движущимися элементами и детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения.
Кроме того, каждое купе будет легко различаться ребенком, поскольку они маркированы «Искорками суперсил» – персонажами кукольного театра, разработанными Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Также в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для движения, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров, а также увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.
Уборная оснащена дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и детскими накладками на унитаз.
При оформлении детского вагона использованы материалы с платформы развития дошкольников "НУМО", созданной командой экспертов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине при поддержке Министерства образования и науки Украины.
"Проектирование и капитальный ремонт с модернизацией длились 6 месяцев на мощностях Укрзализныци в специальном цехе. Полностью обновлено базовое оборудование – от кондиционеров и систем отопления до мобильных пандусов", — сообщают в УЗ.
Там добавили, что в 2024 году в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Украина и при финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.
Напомним, с 1 августа "Укрзалізниця" добавила женские купе еще на четырех рейсах дальнего сообщения, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.
"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года
За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.
Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.
В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.
В июне компания установила новый рекорд, перевозя за сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.