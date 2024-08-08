“Укрзалізниця” відправила в перший рейс дитячий вагон: чим він особливий (ФОТО)

Сьогодні, 8 серпня, “Укрзалізниця” у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років.

Повідомляється, що квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку "Укрзалізниці", де він має окреме маркування.

Як зауважують в УЗ, під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.

Що особливого в оснащенні вагона?

У коридорі вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Крім того, кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані «Іскорками суперсил» – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Також у кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

При оформленні дитячого вагона використано матеріали з платформи розвитку дошкільнят «НУМО», створеної командою експертів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України.

"Проєктування та капітальний ремонт з модернізацією тривали 6 місяців на потужностях Укрзалізниці у спеціальному цеху. Повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів", - повідомляють в УЗ.

Там додали, що у 2024 році у співпраці з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії планують запустити ще 7 дитячих вагонів.

Нагадаємо, з 1 серпня “Укрзалізниця” додала жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.

“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці”скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.