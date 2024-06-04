“Укрзалізниця” у травні збільшила перевезення пасажирів на 22%: який поїзд став рекордсменом

У травні 2024 року “Укрзалізниця” забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

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Як повідомили у держкомпанії, порівняно з аналогічним місяцем минулого року спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку. Кількість пасажирів на внутрішніх рейсах збільшилася на 22%, а на міжнародних – на 21% (сумарно – на 422,5 тисячі пасажирів).

Найбільш популярним напрямком став маршрут Київ — Чоп, який продемонстрував зростання у 3,2 раза. В УЗ це пов'язують з розвитком станції Чоп як ключового вузла для внутрішніх та міжнародних поїздів, зокрема з відкриттям альтернативного маршруту до Будапешта та Відня після запуску поїздів №367/745 Луцьк/Київ — Чоп та №143/146 Чоп — Відень у грудні 2023 року.

Також значне зростання пасажиропотоку спостерігалося на маршрутах Миколаїв — Київ (52%) та Київ — Миколаїв (66%), Київ — Хмельницький — Київ, Київ — Хелм — Київ та Київ — Вінниця — Київ.

Нагадаємо, що серед закордонних пунктів призначення чи відправлення найбільшою популярністю користуються, за даними на травень, Перемишль (451 тисяча пасажирів з початку року), Хелм (226 тисяч) та Варшава (понад 82 тисячі). Втім, нагадаємо, що маршрути до Хелма на літо незабаром буде скорочено лише до польського кордону до кінця літа.

Зазначимо при цьому, що з 22 травня УЗ вперше за п’ять років підвищила вартість постільної білизни у поїздах: у плацкартних та купейних вагонах вона тепер коштуватиме 80 гривень (замість 50), а у СВ – 120 гривень (замість 60).

Крім того, з 1 червня “Укрзалізниця” змінила оператора харчування у швидкісних поїздах “Інтерсіті“ та “Інтерсіті+“. Компанію WOG Cafe, що постачала харчування з 2016 року, замінила компанія "Понтем.UA" (під брендом Ray AB Cafe).