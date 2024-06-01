"Укрзалізниця" тимчасово змінить маршрут поїздів до польського Хелма

З 23 червня по 31 серпня поїзди №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на станції Хелм у Польщі.

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Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Зазначається, що пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді "Укрзалізниці".

Як здійснюватиметься пересадка на поїзд до/з Варшави

В УЗ повідомляють, що пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

Зміна 1:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Зміна 2:

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

В "Укрзалізниці" просять звернути увагу, що пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

Польські залізничники допоможуть пасажирам здійснити пересадку з одного поїзда на інший.

Яких поїздів зміни не торкнуться

Зазначається, що поїзди №19/20 Київ — Хелм, №119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху.

Прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава — Київ змін також не зазнає.

Ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна в застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому вебсайті https://booking-new.uz.gov.ua/.

Нагадаємо, з 9 червня "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави - час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща).

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава, де кількість місць обмежена через специфіку вагонів. Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їх кількість у парку компанії обмежена.

З 18 березня у мобільному застосунку "Укрзалізниці" став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року АТ "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік.

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.