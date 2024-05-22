Постільна білизна у пасажирських поїздах подорожчає: "Укрзалізниця" назвала нові ціни

Вперше за 5 років АТ "Укрзалізниця" змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. У плацкартних та купейних вагонах вона коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відтепер пасажири отримають більш якісну послугу.

Як зростуть ціни

Як повідомили в "Укрзалізниці", вартість постільної білизни у пасажирських поїздах вперше за 5 років буде проіндексована.

Так, починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Оновлення інвентарю

Як підкреслюють в "Укрзалізниці", перед зміною вартості послуги замінили постільну білизну у поїздах.

Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

Крім того, перед закупівлею нових комплектів "Укрзалізниця" провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції.

В "Укрзалізниці" нагадали, що попри продовження повномасштабної агресії ворога працюють над покращенням сервісу для пасажирів. Зокрема, компанія розвиває власний додаток, програму лояльності, дитячі та безбар’єрні простори.

Також компанія утримує на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень, а регулярні евакуаційні та медичні рейси здійснює безкоштовно.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік.

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.