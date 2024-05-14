"Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для зручної покупки квитків онлайн

"Укрзалізниця" анонсувала запуск оновленої версії свого сайту для покупки залізничних квитків. На оновленому сайті доступний розширений та зручний функціонал з можливістю верифікації через "Дію.Підпис".

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну діджиталізацію сервісів від Укрзалізниці", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він додав, що тепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

Новий сайт розроблений за підтримки Mastercard з використанням сучасних дизайнерських та ІТ-рішень. Він запущений у бета-режимі та має низку нових функцій:

Купівля квитків на будь-який поїзд, включно міжнародні рейси Київ-Варшава та Київ-Відень після верифікації через "Дію.Підпис".

Повернення квитків на міжнародні рейси.

Придбання квитків у жіночі купе.

Безготівкова оплата з Apple Pay та Google Pay.

У "Дії" наголосили, що акаунт користуваів у застосунку УЗ буде синхронізуватись із сайтом. Це означає, що верифікацію через "Дія.Підпис" достатньо пройти один раз.

Нова версія сайту має на меті підвищити зручність та безпеку онлайн-покупки квитків для пасажирів "Укрзалізниці".

"Ви: купуєте міжнародні квитки за кілька кліків з "Дією". Перекупи: відстежуються і летять в бан", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що новий ресурс вже доступний за посиланням https://booking-new.uz.gov.ua/, а перехід буде здійснюватись поступово для комфорту всіх користувачів.

Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

Які напрямки користуються найбільшим попитом

За 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:

Києвом та Львовом (412 тисяч),

Києвом та Дніпром (255 тисяч),

Києвом та Харковом (237 тисяч).

Окрім цього, 703 тисячі пасажирів скористалися міжнародними поїздами порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.