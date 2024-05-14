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"Укрзализныця" запустила обновленный сайт для удобной покупки билетов онлайн
"Укрзализныця" анонсировала запуск обновленной версии своего сайта для покупки ж/д билетов. На обновленном сайте доступен расширенный и удобный функционал с возможностью верификации через "Дія. Підпис".
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
"Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Благодаря слаженной работе нашей ИТ-команды, пассажирской компании и партнеров продолжаем качественную диджилизацию сервисов от Укрзализныци", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
Он добавил, что теперь в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія. Підпис".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Новый сайт разработан при поддержке Mastercard с использованием современных дизайнерских и ИТ-решений. Он запущен в бета-режиме и имеет ряд новых функций:
- Покупка билетов на любой поезд, включая международные рейсы Киев-Варшава и Киев-Вена после верификации через "Дія.Підпис".
- Возврат билетов на международные рейсы.
- Покупка билетов в женские купе.
- Безналичная оплата с Apple Pay и Google Pay.
В "Дії" отметили, что аккаунт пользовался в приложении УЗ будет синхронизироваться с сайтом. Это означает, что верификацию через "Дія.Підпис" достаточно пройти один раз.
Цель новой версии сайта - повысить удобство и безопасность онлайн-покупки билетов для пассажиров "Укрзализныци".
"Вы: покупаете международные билеты за несколько кликов с "Дією". Перекупы: отслеживаются и улетают в бан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что новый ресурс уже доступен по ссылке https://booking-new.uz.gov.ua, а переход будет осуществляться постепенно для комфорта всех пользователей.
Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через "Дія. Підпис"
Какие направления пользуются наибольшим спросом
За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезло на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Больше пассажиров уже традиционно было перевезено между:
- Киевом и Львовом (412 тысяч),
- Киевом и Днепром (255 тысяч),
- Киевом и Харьковом (237 тысяч).
Кроме этого, 703 тысяч пассажиров воспользовались международными поездами по сравнению с 546 тысячами за аналогичный период 2023 года.