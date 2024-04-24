"Укрзализныця" выбрала нового поставщика услуги питания в поездах "Интерсити+"

АО "Укрзализныця" выбрала компанию, которая будет организовывать питание пассажиров в поездах "Интерсити+". Намерение о заключении соглашения направлено компании-победителю. Соглашение будет действовать следующие 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что для того чтобы выбрать наилучшее предложение от квалифицированных игроков рынка, к участию в тендере "Укрзализныця" пригласила более 40 украинских и международных компаний.

"Предварительно со всеми потенциальными участниками торгов были проведены консультации и сформированы консолидированные технические требования", - говорится в сообщении.

В аукционе приняли участие 7 компаний, среди которых были крупнейшие АЗК, ресторанный холдинг, сети кофеен, кейтеринговые компании и другие.

Победителем торгов в системе SmartTender стала компания ООО "Понтем.Уа". Для максимального привлечения участников в тендер начальная цена была установлена 1 898 379 грн (без НДС). Благодаря конкуренции во время торгов компания-победитель предложила вдвое больше стартовой цены – 3 625 500 грн (без НДС).

"Укрзализныця" будет сохранять право согласовывать ассортимент и цены на продукцию, чтобы они оставались доступными для пассажиров, а также будет контролировать качество предоставления услуг через обратную связь от пассажиров", - подчеркнули в УЗ.

Кроме того, победитель торгов перед подписанием соглашения дополнительно пройдет все проверки безопасности.

Напомним, в октябре 2023 года компания уже пыталась провести подобный конкурс через систему Prozorro, однако процедура была приостановлена из-за судебного обжалования одним из потенциальных участников.

Справка

"Понтем.Уа" — это международная компания, которая уже 8 лет работает на украинском рынке, имеет опыт организации детского питания, авиакейтеринга и т.д.

Питание в поездах "Укрзализныци"

Напомним, с февраля 2016 года поставщиком продуктов питания в поездах класса "Интерсити" и "Интерсити+" было WOG. В сотрудничестве с ним УЗ в 2022 году обновила меню в поездах и у пассажиров была возможность отведать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой".

В поездах "Интерсити+" ланч-боксы ввели в декабре 2020 года. После этого меню неоднократно обновлялось, в частности, в марте, октябре и декабре 2021 года.

Кроме того, "Укрзализныця" в рамках сотрудничества с WOG в феврале 2021 года вводила подачу пассажирам бесплатного чая и кофе в случаях задержек поездов или сбоев в графиках движения.

1 февраля 2023 года "Укрзализныця" вернула возможность отведать хот-доги и овощной тарт во время путешествия на борту всех поездов Hyundai Rotem.