"Укрзалізниця" обрала нового постачальника послуги харчування у поїздах "Інтерсіті+"

АТ "Укрзалізниця" обрала компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у поїздах "Інтерсіті+". Намір про укладання угоди направлено компанії-переможцю. Угода діятиме наступні 5 років.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що для того, щоб обрати найкращу пропозицію від кваліфікованих гравців ринку, до участі в тендері "Укрзалізниця" запросила понад 40 українських та міжнародних компаній.

"Попередньо з усіма потенційними учасниками торгів були проведені консультації та сформовані консолідовані технічні вимоги", - йдеться в повідомленні.

В аукціоні взяло участь 7 компаній, серед яких були найбільші АЗК, ресторанний холдинг, мережі кав'ярень, кейтерингові компанії та ін.

Переможцем торгів у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.Уа". Для максимального залучення учасників до тендеру початкова ціна була встановлена 1 898 379 грн (без ПДВ). Завдяки конкуренції під час торгів компанія-переможець запропонувала вдвічі більше від стартової ціни – 3 625 500 грн (без ПДВ).

""Укрзалізниця" зберігатиме право погоджувати асортимент і ціни на продукцію, щоб вони лишались доступними для пасажирів, а також контролюватиме якість надання послуг через зворотний зв’язок від пасажирів", - наголосили в УЗ.

Крім того, переможець торгів перед підписанням угоди додатково пройде всі безпекові перевірки.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року компанія вже намагалася провести подібний конкурс через систему Prozorro, проте процедура була призупинена через судове оскарження одним із потенційних учасників.

Довідка

"Понтем.Уа" — це міжнародна компанія, яка вже 8 років працює на українському ринку, має досвід в організації дитячого харчування, авіакейтерингу тощо.

Харчування у поїздах "Укрзалізниці"

Нагадаємо, з лютого 2016 року постачальником продуктів харчування в поїздах класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" було WOG. У співпраці з ним УЗ у 2022 році оновила меню в поїздах і у пасажирів була можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".

У поїздах "Інтерсіті+" ланч-бокси запровадили у грудні 2020 року. Після цього меню неодноразово оновлювалося, зокрема в березні, жовтні та грудні 2021 року.

Крім цього, "Укрзалізниця" в рамках співробітництва з WOG в лютому 2021 року запроваджувала подачу пасажирам безкоштовного чаю та кави у випадках затримок поїздів чи збоїв у графіках руху.

1 лютого 2023 року "Укрзалізниця" повернула можливість скуштувати хот-доги та овочевий тарт під час подорожі на борту всіх поїздів Hyundai Rotem.