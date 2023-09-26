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Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)

"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню Food Train, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

Поїзд складається з шести вагонів під локомотивом:

  1. генераторний вагон потужністю 400 кВт із власною заправною станцією для автономної роботи;
  2. вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  3. вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  4. вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  5. вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  6. багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати протягом п'яти-семи днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви, зокрема супи, каші, салати, мʼясо та інше.

В свою чергу, Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Фото 2 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 3 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 4 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 5 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 6 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 7 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 8 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 9 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 10 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця
Фото 11 — "Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзалізниця

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета. Американський філантроп є регулярним пасажиром "Укрзалізниці": там нагадують, що він неоноразово відвідував Україну й подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною під час війни й підтримує низку інших залізничних проєктів, зокрема спортивно-патріотичний табір "Залізна зміна".

Як зазначають в УЗ, минулої зими залізничні вокзали стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Нинішній же проект створено "на додачу до вокзалів".

"Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із Фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів", — зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

За його словами, Food Train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов