"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)

"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню Food Train, способный производить более 10 тысяч порций пищи. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Поезд состоит из шести вагонов под локомотивом:

генераторный вагон мощностью 400 кВт с собственной заправочной станцией для автономной работы; вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.



Food Train может автономно работать в течение пяти-семи дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда, в частности, супы, каши, салаты, мясо и прочее.

В свою очередь, специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця

Постройка и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета. Американский филантроп является регулярным пассажиром "Укрзализныци": там напоминают, что он неоднократно посещал Украину и ездил по Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областям во время войны и поддерживает ряд других проектов железнодорожников, в частности спортивно-патриотический лагерь "Железная смена".

Как отмечают в УЗ, минувшей зимой железнодорожные вокзалы стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блэкауты носили регулярный характер. Нынешний же проект создан "в дополнение к вокзалам".

"Железнодорожники продолжают спасать гражданское население, и одними из первых приходят на помощь там, где она больше всего нужна. Вместе с Фондом Говарда Баффета запустили еще один уникальный проект, не имеющий аналогов", - отметил глава правления УЗ Евгений Лященко.

По его словам, Food Train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда "Укрзализныци" и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни.