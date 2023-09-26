АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)

"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню Food Train, способный производить более 10 тысяч порций пищи. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Поезд состоит из шести вагонов под локомотивом:

  1. генераторный вагон мощностью 400 кВт с собственной заправочной станцией для автономной работы;
  2. вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
  3. вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
  4. вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
  5. вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
  6. багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.

Food Train может автономно работать в течение пяти-семи дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда, в частности, супы, каши, салаты, мясо и прочее.

В свою очередь, специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Фото 2 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 3 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 4 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 5 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 6 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 7 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 8 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 9 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 10 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця
Фото 11 — "Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню (ФОТО)
Фото: Укрзализныця

Постройка и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета. Американский филантроп является регулярным пассажиром "Укрзализныци": там напоминают, что он неоднократно посещал Украину и ездил по Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областям во время войны и поддерживает ряд других проектов железнодорожников, в частности спортивно-патриотический лагерь "Железная смена".

Как отмечают в УЗ, минувшей зимой железнодорожные вокзалы стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блэкауты носили регулярный характер. Нынешний же проект создан "в дополнение к вокзалам".

"Железнодорожники продолжают спасать гражданское население, и одними из первых приходят на помощь там, где она больше всего нужна. Вместе с Фондом Говарда Баффета запустили еще один уникальный проект, не имеющий аналогов", - отметил глава правления УЗ Евгений Лященко.

По его словам, Food Train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда "Укрзализныци" и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни.

Автор:
Тимофей Беспятов