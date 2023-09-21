Впервые с 2008 года: "Укрзализныця" планирует закупить 44 новых пассажирских вагона

"Укрзализныця" продолжает модернизацию своего подвижного состава для обеспечения комфортных перевозок пассажиров и объявила о новом тендере на закупку 44 пассажирских вагонов, которые будут финансироваться за счет государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Общая сумма закупки оценивается в 1 млрд. 951 млн. гривен. "Укрзализныця" планирует получить новые вагоны до конца 2025 года. Новые плацкартные вагоны будут закуплены впервые с 2008 года.

Согласно сообщению, это позволит перевозчику создать до трех поездов класса "Ночной экспресс" с использованием исключительно нового вагонного состава.

В частности, планируется закупка 20 вагонов купейного типа, 9 вагонов СВ и 3 вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью. Также предусмотрена закупка и 9 плацкартных вагонов (по 3 на поезд).

В "Укрзализныце" отметили, что ранее "Ночные экспрессы" формировались исключительно из вагонов купе и СВ, а добавление плацкартных вагонов расширит возможности перевозки пассажиров, особенно в социально значимом сегменте.

Сообщается, что новые вагоны будут оборудованы современными удобствами, такими как вакуумные туалеты, пеленальные столики, розетки и USB-порты для зарядки гаджетов, электронные табло и даже кофеварки.

Кроме того, вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью получат подъемные платформы для комфортной посадки.

Напомним, ранее "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн- заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.