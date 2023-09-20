"Укрзализныця" изменяет правила бронирования билетов для групповых заказов

"Укрзализныця" переносит процедуру оформления заявок на поездки для групп из 10 и более человек в полностью электронный формат. Эта инициатива позволит создать централизованную очередь заказов, где пассажиры смогут точно отслеживать состояние своих заявок, и не будут вынуждены посещать кассу вокзала слишком часто.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Раньше для оформления групповых билетов нужно дважды посетить кассу на вокзале: сначала для ручного заполнения заявки и создания предварительного бронирования, а затем для осуществления оплаты услуги.

Сейчас пассажиры могут подать заявку и осуществить оплату бронирования дистанционно, и они должны посетить кассу только на завершающем этапе получения билетов.

Заказ групповых перевозок уже доступен на портале.

Согласно сообщению, для того чтобы помочь пользователям плавно адаптироваться к новому онлайн-формату, кассиры "Укрзализныци" в течение двух недель будут продолжать принимать заявки в особых случаях и оказывать поддержку с переходом на веб-сайт.

Напомним, "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.