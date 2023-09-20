"Укрзалізниця" змінює правила бронювання квитків для групових замовлень

"Укрзалізниця" переносить процедуру оформлення заявок на поїздки для груп з 10 і більше осіб в повністю електронний формат. Ця ініціатива дозволить створити централізовану чергу замовлень, де пасажири матимуть змогу точно відслідковувати стан своїх заявок, і не будуть змушені відвідувати касу вокзалу надто часто.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Раніше для оформлення групових квитків потрібно було двічі відвідати касу на вокзалі: спочатку для ручного заповнення заявки та створення попереднього бронювання, а потім для здійснення оплати послуги.

Зараз пасажири мають можливість подати заявку та здійснити оплату бронювання дистанційно, і вони повинні відвідати касу лише на завершальному етапі отримання квитків.

Замовлення групових перевезень вже доступне на порталі.

Згідно з повідомленням, для того, щоб допомогти користувачам плавно адаптуватися до нового онлайн-формату, касири "Укрзалізниці" протягом двох тижнів будуть продовжувати приймати заявки в особливих випадках і надавати підтримку з переходом на веб-сайт.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які спеціально облаштовані для пасажирів на кріслах колісних.