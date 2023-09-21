Вперше з 2008 року: "Укрзалізниця" планує закупити 44 нових пасажирських вагони

"Укрзалізниця" продовжує модернізацію свого рухомого складу для забезпечення комфортних перевезень пасажирів та оголосила про новий тендер на закупівлю 44 пасажирських вагонів, що фінансуватимуться за рахунок державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Загальна сума закупівлі оцінюється в 1 млрд 951 млн гривень. "Укрзалізниця" планує отримати нові вагони до кінця 2025 року. Нові плацкартні вагони будуть закуплені вперше з 2008 року.

Згідно з повідомленням, це дозволить перевізнику створити до 3 поїздів класу "Нічний експрес" з використанням виключно нового вагонного складу.

Зокрема, планується закупівля 20 вагонів купейного типу, 9 вагонів СВ та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю. Також передбачена закупівля і 9 плацкартних вагонів (по 3 на потяг).

В "Укрзалізниці" зазначили, що раніше "Нічні експреси" формувалися виключно з вагонів купе та СВ, а додавання плацкартних вагонів розширить можливості перевезення пасажирів, особливо в соціально значущому сегменті.

Повідомляється, що нові вагони будуть обладнані сучасними зручностями, такими як вакуумні туалети, сповивальні столики, розетки та USB-порти для заряджання гаджетів, електронні табло та, навіть, кавоварки.

Крім того, вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю отримають підіймальні платформи для комфортної посадки.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які спеціально облаштовані для пасажирів на кріслах колісних.