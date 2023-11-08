Боротьба з перекупниками: "Дію" інтегрували із застосунком "Укрзалізниці "

Задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок.

"Боротьба з перекупами та зручний сервіс — інтегрували Дію із застосунком Укрзалізниці. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом", - зауважив Федоров.

За його словами, верифікація акаунту через "Дію" підтвердить, що ви — реальна людина.

"Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій. Отже, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. Зручно й без зайвого поспіху", - наголосив міністр.

Він додав, що також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року.

"Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд", - підкреслив Федоров.

Як "Укрзалізниця" бореться з перекупниками

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" раніше повідомила, що ввела практику блокування у своїх системах акаунтів, що використовуються для масової купівлі квитків для перепродажу, та пояснила принципи, за якими це робить.

У січні ж УЗ унеможливила перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, перевівши купівлю виключно в онлайн-канали. Крім того, було введено правило повторного виставлення на продаж місць, які було повернуто пасажирами, лише за день до здійснення відповідного рейсу, а не відразу ж після його повернення.

У липні ж компанія перевела в онлайн-канали продаж квитків на поїзди до польських Перемишля та Хелма. При цьому квитки на найбільш ажіотажний поїзд №67/68 Київ - Варшава можна купити лише через мобільний застосунок УЗ.

Нещодавно ж "Укрзалізниця" домовилася з платформою інтернет-оголошень OLX про блокування всіх оголошень про продаж квитків на її поїзди. В OLX також кажуть, що розробили алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому.