"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби перевізника.

"За обсягами перевезених пасажирів ми вже вийшли на показники 2022 року до широкомасштабного вторгнення. До країн ЄС перевезли рекордну кількість пасажирів, але попит залишається дуже великий. Тому працюємо над розширенням міжнародних маршрутів і збільшенням місць на вже існуючих. Особливий акцент робимо на групових перевезеннях дітей та удосконаленні сервісів особливо для наших військових", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Зазначається, що у 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

У 2023 році були перевезені за груповими заявками майже 450 тисяч пасажирів, значна частина з яких — діти з родин, постраждалих від війни, діти з внутрішньо переміщених родин та пасажири інших соціально незахищених категорій.

Також в "Укрзалізниці" відзначили, що за місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.

"Значна частина з них вже здійснили поїздку та змогли вчасно дістатись додому впродовж новорічно-різдвяних свят, щоб обійняти рідних", - повідомили в пресслужбі УЗ.

Нагадаємо, цей сервіс дозволяє військовим забронювати квитки онлайн, навіть якщо вони вже відсутні у продажу, а поїздка раптова – наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку.