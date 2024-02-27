В "Укрзалізниці" розповіли, чи зміняться тарифи на пасажирські та вантажні перевезення

АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення .

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, пише "Укрінформ".

"У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні", - сказав Лященко.

Він зауважив, що йдеться саме про внутрішні перевезення.

За словами Лященко, стосовно закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.

"По закордонних – залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне", - наголосив очільник УЗ.

Нагадаємо, у січні 2023 роки в "Укрзалізниці" теж обіцяли, що не підніматимуть тарифи на пасажирські перевезення, хоча збитки від них склали 13 млрд гривень. Це при тому, що компанія отримала 10 млрд гривень фінансової допомоги від держави

Натомість підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, адже їх обсяги 2022 року впали вдвічі через війну, зруйновані підприємства, блекаут та обмеження на використання електроенергії.

Але вже у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.