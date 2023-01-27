"Укрзалізниця" не підійматиме тарифи на перевезення попри прогнозовані збитки у 20 млрд грн

Збитки АТ "Укрзалізниця" у 2023 році можуть становити 20,2 млрд грн. Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли збитки становили 10,8 млрд грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишин.

"Ми закінчили 2022 рік зі збитком майже 11 млрд гривень. Збитки від пасажирських перевезень склали 13 млрд гривень. Це при тому, що ми отримали 10 млрд гривень фінансової допомоги від держави", - зазначив Камишин.

Він додав, що підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, адже їх обсяги минулого року впали вдвічі через війну, зруйновані підприємства, блекаут та обмеження на використання електроенергії.

Але у керівництві компанії нормально ставляться до збитків минулого року і мають планові збитки у 2023 році, оскільки компанія продовжує виконувати важливу державну функцію.

"У 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень Укрзалізниця очікує збитків у 20,2 млрд грн", - повідомив Камишин.

Глава компанії уточнив, що доходи компанії у 2023 році становитимуть близько 83,9 млрд грн, витрати – 107,9 млрд грн.

“При цьому протягом 2023 року Укрзалізниця не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення”, - підкреслив Камишин.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" домовилась про відстрочку виплат по євробондах на $ 895 млн.

Зазначимо, "Укрзалізниця" запустила програму лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі". Учасники програми можуть накопичувати бали та отримувати за них подарунки.