"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд з Харкова до Карпат

Перший рейс відбудеться 23 лютого з Харкова та 24 лютого – з Ворохти.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"АТ "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій!" – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55. У Івано-Франківську він буде 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татарів-Буковель 13:50 - 13:55. Прибуття до Ворохти - о 14:09.

У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Івано-Франківськ 18:25 - 19:49. Прибуття до Харкова - о 12:33 наступного дня.

Крім того, зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська.

В "Укрзалізниці" повідомили, що у перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе і люкс.

Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нещодавно повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає новий поїзд, який поєднає Харків та Дніпро. У перший рейс він вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня — з Дніпра.

Додамо, що у 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

Фото: ua.depositphotos.com