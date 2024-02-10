До Дня закоханих у Києві та Львові курсуватиме "романтичний експрес" : яка вартість квитків

АТ “Укрзалізниця” до Дня закоханих запустить у Києві та Львові романтичний експрес "Потяг до тебе". Подорож на ньому триватиме більш ніж 2 години.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Потяг до тебе"

Зазначається, що 14, 16 та 18 лютого "Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard знову запустить «Потяг до тебе».

"Романтичний експрес повертається до Дня Закоханих та Дня Єднання в оновленому вигляді — цього разу не тільки у Києві, але й у Львові", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують в УЗ, пасажирів очікує романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі.

Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10.

Яка вартість квитків

Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.

Продаж квитків буде здійснюватися виключно в застосунку "Укрзалізниці".

Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а також Львів — Львів-Романтичний.

В УЗ звертають увагу, що вечеря не входить до вартості квитка, кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа.

Додатковий поетичний сюрприз

"Крім того, цього року романтичні експреси мають приємну колаборацію з Сергієм Жаданом, тож на закоханих очікує додатковий поетичний сюрприз від живого класика української поезії", - повідомляють в УЗ.

Там додають, що у разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Посадка та висадка під час тривоги - через підземні переходи у Києві та обхідними сходами у Львові.

"Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб ті, завдяки кому всі ми маємо можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові "залізні" спогади", - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" та Київстар ТБ запустили канал УзТБ. Відтепер можна зануритися в залізничний вайб, навіть якщо ви не в купе поїзда.