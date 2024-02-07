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"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків
IT команда “Укрзалізниці” продовжує розвивати онлайн-сервіси для зручності пасажирів та цифровізувала процес претензійного повернення квитків.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що відтепер, щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву.
Укрзалізниця цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як це зробити
Для цього треба:
- перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua;
- обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;
- заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
- підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
- дочекатись результатів розгляду заяви.
"Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу - достатньо мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок", - підкреслили в УЗ.
У яких випадках оформлюється претензійного повернення квитків
В "Укрзалізниці" нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:
1. Якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
2. Якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
3. Якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
4. Якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
5. Якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково)
6. Якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
7. Якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.
"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше", - наголосили в УЗ.
Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси “Укрзалізниці” та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року.
Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.
"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень
У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.
У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.
За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.