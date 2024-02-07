"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

IT команда “Укрзалізниці” продовжує розвивати онлайн-сервіси для зручності пасажирів та цифровізувала процес претензійного повернення квитків.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відтепер, щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву.

Укрзалізниця цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви.

Як це зробити

Для цього треба:

перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua;

обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.

"Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу - достатньо мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок", - підкреслили в УЗ.

У яких випадках оформлюється претензійного повернення квитків

В "Укрзалізниці" нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

1. Якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

2. Якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

3. Якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

4. Якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

5. Якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково)

6. Якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

7. Якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше", - наголосили в УЗ.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси “Укрзалізниці” та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року.

Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.