"Укрзалізниця" та Київстар ТБ запустили канал УзТБ: як проїхатися віртуальним потягом

АТ "Укрзалізниця" та Київстар ТБ запустили канал УзТБ. Відтепер можна зануритися в залізничний вайб, навіть якщо ви не в купе поїзда.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на власному ПК, телефоні, планшеті або телевізорі користувачі можуть стежити за пейзажами з вікна швидкісного поїзда та насолоджуватися залізничними звуками у першому відео "Потяг додому".

"Сотню разів під час поїздок потягом спостерігала, як пасажири вмощуються біля вікна, щоб насолодитися краєвидами. Для багатьох зміна пейзажу та заспокійливий стукіт коліс – це релакс, можливість перевантажитись чи подумати. Саме це надихнуло нас створити відеопроєкт у партнерстві з Київстар ТБ, який дозволить відчути атмосферу подорожі потягом. Тож, навіть знаходячись за тисячі кілометрів від України, ви зможете проїхати улюбленою залізницею та згадати Батьківщину", - розповіла директорка з інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця" Сабіна Абляєва.

Переглянути канал можна за посиланням.

Варто зауважити, що на каналі наразі лише одне 3-годинне відео.

Чи планують завантажувати на нього в подальшому інший контент, в "Укрзалізниці" не уточнюють.

Про Київстар ТБ

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 370 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Користуватись сервісом можуть усі абоненти будь-якого мобільного оператора.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.