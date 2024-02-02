"Укрзализныця" и Киевстар ТВ запустили канал УзТВ: как проехаться виртуальным поездом

АО "Укрзализныця" и Киевстар ТВ запустили канал УзТВ. Теперь можно погрузиться в железнодорожный вайб, даже если вы не в купе поезда.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что на собственном ПК, телефоне, планшете или телевизоре пользователи могут следить за пейзажами из окна скоростного поезда и наслаждаться жд звуками в первом видео "Поезд домой".

"Сотню раз во время поездок поездом наблюдала, как пассажиры усаживаются у окна, чтобы насладиться видами. Для многих смена пейзажа и успокаивающий стук колес – это релакс, возможность перегрузиться или подумать. Именно это вдохновило нас создать видеопроект в партнерстве с Киевстар ТВ, который позволит почувствовать атмосферу поездки, поэтому, даже находясь за тысячи километров от Украины, вы сможете проехать по любимой железной дороге и вспомнить Родину", - рассказала директор по информационной политике и стратегическим коммуникациям АО "Укрзализныця" Сабина Абляева.

Просмотреть канал можно по ссылке.

Стоит отметить, что на канале только одно 3-часовое видео.

Планируют ли загружать на него в дальнейшем другой контент, в "Укрзализныце" не уточняют.

О Киевстар ТВ

Киевстар ТВ – совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающих эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Воспользоваться сервисом могут все абоненты любого мобильного оператора.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.