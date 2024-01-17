"Укрзализныця" увеличила продажу билетов онлайн

По итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что доля мобильного приложения в течение года постоянно росла - по итогам зафиксировано повышение на 23,2% до уровня 37,9%.

В УЗ напомнили, что в прошлом году запустили:

сервис онлайн-заказов билетов для военнослужащих ;

сервис онлайн-заказов спецвагона для людей с инвалидностью ;

интеграцию мобильного приложения с Действием для быстрого возврата билетов и приобретения билетов на международные направления;

программу лояльности Укрзализныци «Железные друзья»

внесли многие другие доработки – от запуска продажи билетов с пересадкой до возможности выбрать «женское купе» при приобретении билетов через приложение.

В УЗ заверили, что на 2024 год имеют не менее амбициозные планы и уже работают над их воплощением.

Напомним, в апреле 2023 года доля продажи железнодорожных билетов через приложение "Укрзализныци" впервые превысила объемы продаж в кассах, достигнув 22,8% от общего количества проданных билетов.

А доля покупок ж/д билетов через электронные сервисы в Украине по итогам 2021 года составила 68,5% общего объема.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

За месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.