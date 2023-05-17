Впервые пассажиры купили больше ж/д билетов через приложение, чем в кассах

В апреле доля продажи железнодорожных билетов через приложение "Укрзализныци" впервые превысила объемы продаж в кассах, достигнув 22,8% от общего количества проданных билетов.

Об этом 17 мая сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в кассах пассажиры в общей сложности приобрели 22,3% билетов от общего объема. В общей сложности компания продает 78% билетов на поезда онлайн: через приложение, официальный сайт, чат-боты и партнерские каналы продаж.

Заместитель директора департамента по вопросам информационных технологий "Укрзализныци" Виктория Галатин отметила, что ее команда постоянно проводит анализ обращений пассажиров, чтобы корректировать свои цели в соответствии с реальными потребностями.

"Например, в одном из последних релизов мы добавили возможность докупить билеты на животных и багаж до уже существующего билета - раньше это можно было сделать исключительно в кассе. Видим, что эта функция и все предварительно реализуемые - востребованы и пользуются спросом среди пользователей. Имеем еще много требований к функциональности, которые упорядочены по степени важности, и дальше продолжаем работать над улучшением наших онлайн услуг", - рассказала она.

Напомним, что в Украине вступили в силу изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Также УЗ ввела изменения в процедуре возврата средств пассажирам, сдавшим билеты