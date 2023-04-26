"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в Ужгород

АО "Укрзализныця" назначила курсирование нового поезда №123/124 сообщением Киев - Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд отправится из Киева 28 апреля в 17:55 и прибудет в Ужгород в 8:56.

В обратном направлении из Ужгорода поезд отправится 30 апреля в 19:50 и прибудет в Киев в 11:04.

Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет регулярные рейсы в Покровск Донецкой области. С 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составе рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев.

Отметим, в Украине 25 марта вступили в силу изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Среди прочего нововведения коснулись возврата средств пассажирам, сдавшим билеты.