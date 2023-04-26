"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг з Києва до Ужгорода

АТ “Укрзалізниця” призначила курсування нового поїзда №123/124 сполученням Київ — Ужгород.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що потяг відправиться з Києва 28 квітня о 17:55 і прибуде до Ужгорода о 8:56.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 30 квітня о 19:50 і прибуде до Києва об 11:04.

Квитки на потяг вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює регулярні рейси до Покровська Донецької області. З 28 квітня розпочнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

Зауважимо, в Україні 25 березня набули чинності зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом. Серед іншого нововведення торкнулися повернення коштів пасажирам, які здали квитки.